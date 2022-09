Foto von GNTM-Lijanas blutigem Gesicht: Das steckt dahinter

Lijana Kaggwa klärt auf, was es mit ihren Verletzungen auf sich hat. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin teilt mit ihren Followern allerhand Eindrücke aus ihrem Alltag. Vor allem aber setzt sie sich im Netz aktiv gegen Mobbing und insbesondere Cybermobbing ein. Vor einigen Tagen versetzte die Beauty ihre Fans mit einem Schock-Foto in Angst und Schrecken: Darauf ist das Gesicht der Influencerin blutüberströmt. Nun erklärte Lijana, dass es sich dabei um eine Anti-Mobbing-Kampagne handelt!

Auf YouTube klärte Lijana die Situation jetzt auf – einige Follower hatten sich zuvor Sorgen gemacht, dass ihr etwas passiert sei. Sie postete ein Video, in dem ihr das Gesicht blutig geschminkt wird. "Ich wollte euch zeigen, dass Cybermobbing und Mobbing wirklich bleibende Spuren hinterlassen – und zwar auf der Seele. Das sieht man ganz oft nicht als Täter oder Täterin", erklärte sie. Mit der Aktion wolle sie die Verletzungen, die Opfer von Mobbing erleiden, sichtbar machen. Für Lijana war das ein emotionaler Moment – immerhin erlebte sie selbst Cybermobbing. "Genau so habe ich mich gefühlt in der Zeit. Das ist richtig heftig, mich so zu sehen, weil sich so meine Seele gefühlt hat", erinnerte sie sich. Jeder Hate-Kommentar sei wie ein Schlag ins Gesicht gewesen.

Viele Fans bewunderten den Lockenkopf für die Aktion. "Danke für dieses starke Video. Diese Message ist so so wichtig! So viele leiden unter solchen Hasskommentaren und die Täter sind sich gar nicht bewusst, was sie damit auslösen können", lautete ein Kommentar. Andere wiederum fanden es nicht gut, dass Lijana so lange nicht aufgeklärt hatte, was es mit den Verletzungen auf sich hat. "Ich möchte das Video nicht infrage stellen, aber ihre Follower so lange im Glauben zu lassen, es sei was richtig Schlimmes mit ihr passiert, finde ich nicht gut", kritisierte ein User.

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana im April 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana

Anzeige

Instagram / lijanarisen Lijana, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de