Neues Video: Lijana Kaggwa stellt Forderungen an Heidi Klum

Sie fordert Veränderungen! Lijana Kaggwa wurde 2020 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel bekannt. Weil sie während der TV-Ausstrahlung Hasskommentaren im Netz ausgesetzt war, setzt sich das Model heute gegen Cybermobbing ein. An der Model-Show kann sie seit ihrem freiwilligen Ausstieg kein gutes Haar mehr lassen. Jetzt veröffentlichte Lijana ein neues Video – und stellt hier Forderungen an Heidi Klum (49)

Auf ihrem YouTube-Kanal teilte Lijana einen Clip mit dem Titel: "Die Wahrheit über die Zukunft von GNTM." Ein Thema war ihr dabei besonders wichtig: Sie forderte Veränderungen, damit andere Kandidatinnen nicht so wie sie unter Cybermobbing leiden müssen. "Das könnt ihr schaffen, indem ihr euch eine Cybermobbing-Organisation zur Seite holt", appellierte die 26-Jährige. Diese Organisation könne dem Sender helfen, Szenen besser einzuschätzen und auf potenziell heikle Inhalte aufmerksam zu machen.

GNTM-Chefin Heidi äußerte sich bisher nicht zu den Vorschlägen von Lijana. Der Sender ProSieben hingegen gab bekannt: "Lijana Kaggwa scheint einige Dinge leider vergessen zu haben." So werde den Kandidatinnen während der gesamten Show ein Social-Media-Team zur Seite gestellt, welches sie berät und Hilfestellung leiste. Das Model habe außerdem Unterstützung vom Sender erhalten, da sie eine Anti-Cybermobbing-Kampagne während der Staffel gestartet hatten.

