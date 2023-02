Nach Heidis Statement: GNTM-Lijana kündigt nächstes Video an

Lijana Kaggwa will weitere Details zu ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel auspacken! Seit dem vergangenen Jahr macht die Ex-Kandidatin der Show schwere Vorwürfe in Bezug auf den Umgang mit den Teilnehmerinnen. Dazu bezog die Chefjurorin Heidi Klum (49) direkt zu Beginn der neuen Staffel in einem langen Statement Stellung. Doch Lijana will direkt wieder mit einem neuen Enthüllungsvideo nachlegen, wie sie auf Instagram verkündet...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de