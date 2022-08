Was ist passiert? GNTM-Lijanas Gesicht ist blutüberströmt

Was ist Lijana Kaggwa zugestoßen? Die Kasselerin nahm im Jahr 2020 an Germany's next Topmodel teil. Im Finale entschied sich das Model jedoch dazu, freiwillig das Handtuch zu schmeißen. Seitdem ist sie eine der lautesten Kritikerinnen von Modelmama Heidi Klum (49) und den GNTM-Machern geworden. Inzwischen ist sogar ein Rechtsstreit zwischen Lijana und den Produzenten ausgebrochen. Doch jetzt schockierte die 25-Jährige ihre Fans mit einem Foto, auf dem sie mit einem blutigen Gesicht zu sehen ist!

"Heute war ein richtig heftiger Tag", erzählte Lijana sichtlich mitgenommen auf Instagram. Auf der Aufnahme ist ihr Gesicht mit Blessuren überseht. Es sieht aus, als hätte sie Schnittwunden, ihre Nase ist blutig. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sie werde in einem Video ausführlich berichten, was genau passiert sei, versprach die ehemalige Castingshow-Kandidatin. "Es tut aber gerade noch zu sehr weh und ich muss das erstmal selbst verarbeiten", meinte Lijana.

Lijana deutete zumindest an, Opfer einer Hassattacke geworden zu sein. "Seid vorsichtig mit eurem Hass, denn wie ihr seht, kann Hass böse enden. Jeder, der mir helfen möchte, verteilt bitte Liebe im Netz und wehrt sich gegen Hass, denn oft ist uns nicht klar, was Hass anrichten kann", mahnte sie.

