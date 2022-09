Serkan Yavuz und Samira sind auch mal überfordert mit Baby!

So geht es im Hause Yavuz-Klampfl zu! Die TV-Bekanntheiten Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Gemeinsam begrüßten sie ihre kleine Tochter namens Nova auf der Welt. Auch wenn die beiden total glücklich über ihren Nachwuchs sind, läuft nicht immer alles rund: Samira und Serkan sind manchmal total überfordert mit Baby Nova!

In seiner Instagram-Story gab der einstige Die Bachelorette-Kandidat nun ehrliche Einblicke in sein Leben als Vater und gestand: Gelegentlich verzweifeln die Eltern. "Manchmal schreit sie aus dem Nichts, als würde es kein Morgen geben und dann wissen wir auch nicht, was los ist. [...] Aber wir halten in der Situation nicht die Kamera drauf", erklärte Serkan, warum es auf ihren Profilen meist so harmonisch wirke. In solchen Situationen versuche er aber positiv zu bleiben, damit die kleine Nova seine Überforderung nicht merkt.

Auch Samira schilderte bereits einen Moment, wo sie nicht mehr weiter wusste – und zwar, als sie das erste Mal alleine mit Nova war. "Ich hab so einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe so zu heulen angefangen", offenbarte sie. Nicht mal mehr alltägliche Dinge wie Essen und Duschen habe sie in der Zeit geschafft.

