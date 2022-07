Alleine mit Baby: Samira Klampfl hatte Nervenzusammenbruch!

Samira Klampfl (28) gibt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Neu-Mama. Ende Mai wurden die Reality-TV-Darstellerin und Serkan Yavuz (29) zum ersten Mal Eltern – Töchterchen Nova Skye Sya erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Im Netz gibt die Beauty ihrer Community fast täglich süße Baby-Updates – auch in ihrem Podcast gibt sie viel preis. Die schwierigen Seiten des Mutterdaseins lässt Samira auch nicht unkommentiert!

In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise" ließ die Beauty ihre erste Woche ganz alleine mit ihrer Tochter Revue passieren. "Es war krass. Ich hab mich fast vergessen in dieser Woche. Es war einfach so stressig", berichtete Samira. Die ganze Situation setzte der Neu-Mama stark zu – an Dinge wie Duschen, Essen oder Aufräumen sei quasi nicht zu denken gewesen. "Ich hab so einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe so zu heulen angefangen", offenbarte Samira weiter.

Serkan war zu diesem Zeitpunkt für einige Tage auswärts auf einem Dreh. Die Beauty wollte ihrem Liebsten sogar einen Besuch abstatten – mit Baby gar nicht so einfach. "Das war das letzte Mal, dass ich dir irgendwohin nachreise", schrieb die 28-Jährige ihrem Partner vor der Abreise genervt. Samira habe viel zu viele Dinge für ihr Kind eingepackt und sich sogar Listen geschrieben, damit sie bloß nichts vergisst.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und ihre Tochter Nova im Juni 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

