Mit rundem Babybauch: Ashley Greene übt sich schon als Mama

Ashley Greene (35) will wohl bestens vorbereitet sein. Die Twilight-Darstellerin und Paul Khoury sind seit fast zehn Jahren ein Paar, davon sogar vier verheiratet. Im vergangenen März verkündeten die beiden dann gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Seitdem präsentiert die Schauspielerin gern ihre runde Babykugel und gibt damit Aufschluss, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie ihr Baby in den Armen halten darf. Nun wurde Ashley mit ihrer großen Babykugel dabei gesichtet, wie sie mit einer Trainerin den Umgang mit Kindern übte.

Paparazzi erwischten die Brünette mit ihrem Mann und einer Trainerin auf einem Autoparkplatz. Dafür wählte die Schauspielerin eine blaue Jeans, ein schwarzes enges Top und dunkle Flip-Flops. In dem figurbetonten Outfit kam ihr deutlich sichtbarer Babybauch gut zur Geltung. Doch ihr Aufenthalt in dem Parkhaus hatte einen besonderen Grund: Die werdende Mutter übte mit einer Trainerin, wie sie ein Baby richtig in einem Kinderautositz anschnallt. Das lernte die 35-Jährige anhand einer Puppe.

Für ihr Leben als Mama will sich die Beauty die Figur Bella aus den "Twilight"-Filmen als Vorbild nehmen. "Die eine Sache, die ich aus der Beziehung von Bella zu Renesmee mitnehme, ist die starke Beschützerrolle und Loyalität, die sie ihrem Kind gegenüber hat", verriet die Frau von Paul in einem InStyle-Interview.

Anzeige

MEGA / GP Ashley Greene im August 2022

Anzeige

MEGA / GP Ashley Greene mit ihrem Mann Paul Khoury im August 2022

Anzeige

Getty Images Ashley Greene, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de