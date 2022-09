Sarah Hylands Trauung: Jesse Tyler Ferguson übernahm spontan

Jesse Tyler Ferguson (46) musste sich spontan etwas überlegen. Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Serie Modern Family sind der Schauspieler und seine Kollegin Sarah Hyland (31) enge Freunde. Deswegen war Jesse selbstverständlich auch Gast auf Sarahs Hochzeit vor wenigen Tagen. Und bei der romantischen Feier kam ihm eine ganz besondere Aufgabe zu: Er durfte das Paar trauen. Doch das war so eigentlich nicht geplant – Jesse hat nur spontan übernommen.

Jesse sprang kurzfristig für Sarahs Serienvater Ty Burrell (55) ein, der wegen eines familiären Notfalls absagte. "Ich habe zwölf Tage vor der Hochzeit einen Anruf bekommen", erzählte Jesse Entertainment Tonight. In der kurzen Zeit musste er eine passende Traurede schreiben, was ihn wirklich nervös gemacht hat, denn es sollte immerhin eine große Hochzeit werden. "Ich dachte: 'Nur kein Druck. Das ist das erste Mal [...] und es wird in der Vogue sein. Und es werden Paparazzi-Fotos von mir aus Hubschraubern gemacht werden.'"

Jesses Kollege Ty sei ihm aber eine große Hilfe bei den Vorbereitungen gewesen. "Er hatte noch nichts aufgeschrieben, aber er hatte ein paar Ideen", erklärte er. Mit dieser Unterstützung scheint der 46-Jährige seine Aufgabe gut gemeistert zu haben.

Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson und Wells Adams

Ty Burrell

Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022

