Provision nicht gezahlt? Ex-Manager verklagt Sarah Hyland

Die Schauspielerin Sarah Hyland (33) wird von ihrem ehemaligen Manager Richard Konigsberg verklagt. Wie TMZ berichtet, behauptet er in seiner Klageschrift, dass sie ihm nach seiner Kündigung im April dieses Jahres noch Geld schulde. Er habe das Gefühl, dass die New Yorkerin ihn entlassen habe, "um sich der Zahlung seiner zehnprozentigen Provision für mehrere Projekte zu entziehen", bei denen er ihr geholfen habe. 15 Jahre lang hat Richard für Sarah gearbeitet, bis sie ihn entließ.

Der Ex-Manager behauptet außerdem, dass er maßgeblich dazu beigetragen habe, dass Sarah die Rolle der Haley Dunphy in der erfolgreichen Serie Modern Family erhielt, die von 2009 bis 2020 ausgestrahlt wurde. Die hatte letztendlich zum Durchbruch der Schauspielerin geführt. Eine langjährige Vereinbarung soll beinhaltet haben, dass Richard zehn Prozent aller Einnahmen aus Projekten erhält, die er Sarah vermittelt hat. Bis zu ihrer Kündigung habe die Schauspielerin diese Provisionen gezahlt. Seit dem Ende des Arbeitsverhältnisses verweigere sie jedoch weitere Zahlungen, insbesondere den Anteil an den "Modern Family"-Tantiemen. Stattdessen habe sie ihm lediglich angeboten, zehn Prozent ihrer Einnahmen aus ihrer aktuellen Theaterrolle in "Little Shop of Horrors" zu zahlen. Richard fordert nun gerichtlich, dass Sarah ihren Verpflichtungen nachkommt und ihm die vereinbarten Provisionen zahlt.

Abseits des Rechtsstreits scheint es im Privatleben der 33-Jährigen gut zu laufen. Sarah feierte kürzlich ihren zweiten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Wells Adams (40), bekannt aus der US-amerikanischen Version der Show Die Bachelorette. Das Paar gab sich im August 2022 das Jawort, wobei Sarahs "Modern Family"-Kollege Jesse Tyler Ferguson (48) die Zeremonie leitete. Unter den 150 Gästen waren viele weitere Serienkollegen wie Sofia Vergara (52), Ariel Winter (26) und Nolan Gould (25).

Getty Images Sarah Hyland im März 2024

Instagram / wellsadams Wells Adams und Sarah Hyland

