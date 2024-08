Jesse Tyler Ferguson sieht "Modern Family" als Schutzschild

Jesse Tyler Ferguson (48) hat offenbart, wie seine Rolle in der Serie Modern Family sein Leben beeinflusst hat. Der Schauspieler, der den homosexuellen Familienvater Mitch Pritchett verkörperte und auch selbst mit einem Mann verheiratet ist, berichtet in dem Podcast "Dinner's on Me" von einer besonderen Erfahrung in Las Vegas. "Ich war vor 'Modern Family' in Las Vegas und wurde wegen meiner Sexualität angefeindet", erinnert er sich. Doch Jahre später, als er erneut die Stadt besuchte, bemerkte Jesse einen Unterschied: "Die Leute erkannten mich aus dem Fernsehen und ihre anfängliche Negativität wandelte sich in Akzeptanz."

Der Serienstar erklärt zudem, dass er das Gefühl hatte, durch die Figur, die von vielen geliebt wird, geschützt zu sein. "Es war wie eine komische Superkraft, die mir diesen Schutzschild gab", erklärt er. Doch trotz dieser positiven Erfahrungen bleibt der Schauspieler vorsichtig und manchmal macht es ihn auch nervös, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden.

Der "Cocaine Bear"-Darsteller ist heute glücklich mit dem Produzenten Justin Mikita verheiratet, den er während der Anfangszeit von "Modern Family" im Fitnessstudio kennengelernt hatte. Ihre Partnerschaft begann nicht sofort, da Jesse zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung war. Zehn Monate später trafen sie sich erneut zufällig im selben Fitnessstudio. Die beiden begannen sich zu daten, verlobten sich zwei Jahre später und heirateten im Juli 2013. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder.

Jesse Tyler Ferguson, Schauspieler

Justin Mikita mit seinem Mann Jesse Tyler Ferguson, April 2024

