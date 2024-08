Zwei maskierte Männer brachen in Sarah Hylands Haus ein

Ein Schreckensmoment für Sarah Hyland (33)! Die Modern Family-Bekanntheit wurde laut Angaben von TMZ kürzlich am frühen Abend auf einen Alarm von ihrem Haussicherheitssystem in Los Angeles aufmerksam – dann kam der große Schock. Sarah sah auf dem Bildschirm zwei maskierte Männer, die direkt aus ihrer Haustür gingen. Zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin zum Glück auf Reisen, doch sie konnte den Einbruch in ihr Haus über die Sicherheitskameras verfolgen.

Aus der Ferne rief die 33-Jährige die Polizei, die dann zu ihrem Haus eilte, wie das Online-Portal weiter berichtet. Jedoch kamen die Beamten leider zu spät und konnten niemanden mehr auf dem Grundstück feststellen, nachdem sie das Haus durchgesucht hatten. Ob irgendwas geklaut wurde, ist aktuell noch unklar. Die US-Amerikanerin soll wohl in den nächsten Tagen an den Tatort zurückkehren, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob etwas entwendet wurde.

Für Sarah war es wohl ein großer Schock, die Einbrecher in ihrem Haus zu sehen. Unterstützung bekommt sie in diesen schwierigen Momenten sicherlich von ihrem Ehemann Wells Adams (40). Seit 2017 gehen die beiden Fernsehstars gemeinsam durchs Leben. Fünf Jahre später gaben sie sich dann das Jawort. Wells teilt immer wieder süße Worte zu ihren Jahrestagen. Zuletzt feierten sie den fünften Jahrestag ihrer Verlobung, zu dem der 40-Jährige süße Worte auf Instagram fand: "Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich liebe dich so sehr, Sarah. Herzlichen Glückwunsch zum Verlobungsjubiläum, Liebling."

