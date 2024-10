Nach toxischer Beziehung: Sarah Hyland dankt Julie Bowen

In Modern Family spielen Julie Bowen (54) und Sarah Hyland (33) ein cooles Mutter-Tochter-Gespann. Über die jahrelange Zusammenarbeit hat sich zwischen den beiden Schauspielerinnen auch im echten Leben eine sehr enge Verbindung entwickelt. Sie stehen sich nun so nahe, dass Julie ihrem jüngeren Co-Star sogar helfen konnte, einer toxischen Beziehung den Rücken zuzukehren. Seit dieser Erfahrung setzt Sarah viel daran, auch anderen Frauen in ähnlichen Situationen zu helfen – und dafür bekommt sie von Variety jetzt den ersten "Courage Award" bei dem Power of Women Honors Event verliehen. Das Besondere daran? Julie ist diejenige, die ihrer Serientochter diesen bedeutenden Preis übergeben darf. Bei ihrer Dankesrede kommen Sarah auch gleich die Tränen, als sie sagt: "Ich habe offen über meine Erfahrungen als Überlebende gesprochen und möchte andere so unterstützen, wie es Julie und alle, die mir nahestehen, für mich getan haben."

Wie nah sich die beiden Co-Stars wirklich stehen, wurde auch in Julies Rede deutlich, bevor sie den Award überreichte. Sie nannte den Hollywood-Star "mein kleiner Dynamo, mein kleiner Showbusiness-Profi, meine Naturgewalt, mein Superstar" und schwärmte in den höchsten Tönen von ihm. Es habe Sarah viel Mut gekostet, aus ihrer gefährlichen Beziehung zu fliehen – und darüber zu sprechen, sei für eine Person des öffentlichen Lebens noch schwieriger. "Rampenlicht kann eine glorreiche, furchtlose Leistung hervorheben, aber es ist auch das Rampenlicht, das einen den Blicken und der Kritik von jedem mit einer Tastatur aussetzen kann", gab Julie während ihrer Einführungsrede zu. Sarah habe den Award redlich verdient.

Bis 2014 war Sarah mit dem "High School Musical 3"-Darsteller Matthew Prokop (34) liiert. Die Beziehung endete, weil Sarah eine einstweilige Verfügung gegen den Schauspieler erließ – er hatte versucht, sie zu erwürgen. Wie People damals berichtet hatte, schilderte die Fallakte das gewalttätige Verhalten und endlose Drohungen, die er gegen seine damalige Freundin ausgesprochen hatte. Noch bevor die Verfügung erlassen wurde, floh Sarah mit Julies Hilfe vor Matt. Daraufhin entführte dieser ihren Hund und drohte, ihr Haus niederzubrennen. In diesem Jahr wurde er erneut von Polizisten wegen schwerer Körperverletzung gegen seine aktuelle Freundin festgenommen.

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin und Aktivistin

Getty Images Sarah Hyland und Matt Prokop 2013 in Los Angeles

