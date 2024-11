Jesse Tyler Ferguson scherzt über "Modern Family"-Niederlage

Jesse Tyler Ferguson (49), bekannt als Mitchell aus der Erfolgsserie Modern Family, teilt eine humorvolle Geschichte über die Emmy Awards gegenüber People. Die Sitcom feierte in fünf aufeinanderfolgenden Jahren den Sieg für die beste Comedyserie. In einem Interview erzählt er, dass die Besetzung im sechsten Jahr, als sie keinen Preis gewann, Schwierigkeiten hatte, das Gebäude zu verlassen. Jesse erzählt amüsiert: "Wir waren es gewohnt, nach unserem Sieg den Backstage-Ausgang zu nehmen." Sie seien zunächst mit der ganzen Gruppe wieder auf diese Tür zugegangen, an welcher ihnen die Ordner freundlich mitteilten: "Das ist nicht der Ausgang, er war schon immer dort drüben." Sie hätten geantwortet: "Nun, wir sind noch nie durch diese Tür gegangen."

In dem Gespräch mit Busy Philipps (45) in der Sendung "Busy This Week" gibt Jesse weitere Einblicke. Er berichtet, dass das Publikum beim fünften Sieg der Serie schon ermüdet war. "Ich glaube, beim fünften Mal gab es ein kollektives Stöhnen im Publikum", erinnert er sich. Als sie im sechsten Jahr nicht gewannen und "Veep" den Preis mitnahm, waren sie überrascht. Ferguson scherzt, dass die Besetzung im Laufe der Jahre „immer näher an die Seite und den Ausgang“ gerückt sei, während Co-Star Ty Burrell (57), der in "Modern Family" den charmanten Phil Dunphy darstellt, immer wieder im Rampenlicht als Nominierter und Gewinner stand. Er verglich Ty humorvoll mit Kate Winslet (49) auf der Tür am Ende von "Titanic". "Er sagte: 'Ihr könnt versuchen, hier alle draufzupassen', und wir meinten: 'Nein, ist schon okay.'"

Die Serie "Modern Family" endete im April 2020 nach 11 erfolgreichen Staffeln, und Jesse betont, dass die Verbundenheit des Casts während dieser Zeit etwas Besonderes war. Auch heute noch stehen die Schauspieler in Kontakt. Co-Schöpfer Steve Levitan beschreibt das Team gegenüber dem People Magazine als die engste Besetzung, die er je gesehen habe, mit einer starken familiären Bindung untereinander. Ty Burrell war ein zentraler Teil dieser Dynamik und brachte die Gruppe oft zum Lachen, zu welcher unter anderem die Darsteller Sofia Vergara (52), Ed O´Neill (78) und Julie Bowen (54) gehören.

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

Getty Images Der Cast von "Modern Family" bei den Emmy Awards 2014

