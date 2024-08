Nach Sarah Hyland: Auch bei Tom Hanks wurde eingebrochen

Schock für Tom Hanks (68) und Rita Wilson (67): Einbrecher versuchten, sich Zugang zu ihrem Anwesen zu verschaffen! Der Einbruch passierte am helllichten Tage, während der Schauspieler und seine Liebste unterwegs waren. Wie ein Insider der Strafverfolgungsbehörden gegenüber TMZ verrät, haben die Täter die Fensterscheiben des Gästehauses auf dem Grundstück eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Bis ins Hauptgebäude sollen sie es jedoch nicht geschafft haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unbekannt.

Der Hollywoodstar und seine Partnerin sind nicht die Einzigen, die in letzter Zeit einen solchen Vorfall zu beklagen hatten. Zuletzt wurde unter anderem auch bei Sarah Hyland (33) eingebrochen. Die Modern Family-Bekanntheit war genauso wie Tom auf Reisen, als sie die Nachricht erhielt, dass das Sicherheitssystem in ihrem Anwesen einen Alarm ausgelöst hatte. Über ihre Sicherheitskameras konnte sie so aus der Ferne beobachten, wie zwei maskierte Männer ihr Haus verließen. Ob es zwischen den Einbrüchen, die aktuell vermehrt in Los Angeles aufzutreten scheinen, wirklich einen Zusammenhang gibt, ist bislang nicht bestätigt.

Persönlich geäußert haben sich weder Tom noch Sarah zu den Vorfällen. Doch auch unabhängig von der Ausbeute der Einbrecher hat Tom eine Sache ganz sicher verloren: Gewicht! Vor Kurzem überraschte Tom mit seiner neuen, gertenschlanken Silhouette. Nachdem bei dem "Schlaflos in Seattle"-Darsteller vor über zehn Jahren Typ-2-Diabetes diagnostiziert worden war und er offen über seinen ungesunden Lebensstil gesprochen hatte, scheint er nun seine Gewohnheiten geändert zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, zwischen den Einbrüchen besteht ein Zusammenhang? Ja, ganz bestimmt! Nee, das ist Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de