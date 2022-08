"Modern Family"-Stars dabei: Sarah Hyland hat geheiratet!

Auf diesen Tag haben sie so lange gewartet! Schon vor drei Jahren verkündete Sarah Hyland (31) ihre Verlobung. Wells Adams (38) hatte an einem traumhaften Strand um ihre Hand angehalten. Doch der geplanten Trauung kam schließlich immer etwas dazwischen. Schon zweimal mussten der Modern Family-Star und der einstige The Bachelorette-Kandidat ihre Hochzeit absagen. Doch jetzt war es endlich so weit: Sarah und Wells haben geheiratet!

Diese Sause ließen sich auch die "Modern Family"-Stars nicht entgehen. Zahlreiche bekannte Gesichter aus der Serie feierten mit der Hailey-Darstellerin. Sofia Vergara (50) teilte via Instagram einige Schnappschüsse von der Zeremonie: Zusammen mit Jesse Tyler Ferguson (46), Nolan Gould (23) und auch Julie Bowen (52) nahm die Schauspielerin an der freien Trauung teil. Die Hochzeit fand auf einem Weingut in Kalifornien statt. Das Brautpaar ist auf den Aufnahmen zwar nicht zu sehen, doch mit dem Hashtag #SarahundWells machte sie deutlich, dass es sich um die beiden handelt.

Auch an ihrem Junggesellinnenabschied ließ es Sarah bereits ordentlich krachen. An ihrem letzten Partyabend als unverheiratete Frau waren ebenfalls einige Promi-Gäste anwesend. Dabei feierte sie unter anderem ausgelassen mit Vanessa Hudgens (33) und Jesse Tyler Fergusons Partner Justin Mikita.

Instagram / sarahhyland "Modern Family"-Star Sarah Hyland und ihr Verlobter Wells Adams, 2020

Instagram / sofiavergara Justin Mikita, Sofia Vergara, Nolan Gould und Jesse Tyler auf Sarah Hylands Hochzeit

Instagram / ggmagree Sarah Hyland mit ihren Gästen auf ihrem JGA

