Ausgeswipt! Billy Eichner wurde erneut auf Tinder gesperrt

Kein Tinder für Billy Eichner (43)! Der Schauspieler lebt offen schwul. Glück in der Liebe hatte er bisher allerdings nicht. Auf der Dating-App Tinder versuchte er, nach seinem Mr. Right zu swipen. Doch schon vor drei Jahren wurde der Komiker zum ersten Mal von der Plattform verbannt. Danach wurde sein Profil zwar wieder reaktiviert – aber dann wurde Billy zum zweiten Mal gesperrt und will Tinder nun endgültig den Rücken kehren.

Im Interview mit Variety beschwerte sich der 43-Jährige, im Jahr 2021 erneut aus der App geflogen zu sein. "Ich dachte mir: 'Scheiß drauf. Ich mache das nicht noch einmal durch'", erzählte Billy. Beim ersten Mal hatte er in der Talkshow von Jimmy Kimmel (54) seinem Ärger Luft gemacht, ehe sein Profil wieder freigegeben wurde. Das will der Comedian aber wohl nicht wiederholen. "Ich kann keinen Auftritt in einer Late-Night-Talkshow buchen, nur um wieder bei Tinder aufgenommen zu werden", merkte er an und betonte, nun auf andere Apps zu setzen: "Ich werde jetzt bei Hinge und Grindr bleiben."

Allzu optimistisch scheint Billy hinsichtlich seines Liebeslebens aber nicht zu sein. Auch auf Twitter äußerte er sich zu seinem Tinder-Debakel – und scheint sich ohne die Hilfe der Datingplattform wenig Erfolgschancen auszurechnen. "Gute Nachrichten für alle, die mich hassen! Ich werde für immer Single sein und allein sterben! Ihr habt gewonnen!", scherzte der Darsteller.

Getty Images Billy Eichner bei SiriusXM in New York City im Juni 2022

Getty Images Billy Eichner bei den MTV Movie & TV Awards in Santa Monica im Juni 2022

Getty Images Billy Eichner bei den CinemaCon Big Screen Achievement Awards in Las Vegas im April 2022

