Dieses Statement des Vatikans sorgt noch immer für Trubel! Anfang der Woche hatte Papst Franziskus I. (84) vor allem die LGBTQ+-Gemeinde gegen sich aufgebracht: Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte verlauten lassen, dass eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare weiterhin abgelehnt wird. Nachdem bereits zahlreiche Promis wütend darauf reagiert hatten, meldete sich auch Billy Eichner (42) zu Wort – und konterte den kirchlichen Beschluss mit einem Heiratsantrag an einen Mann!

Auf seinem Twitter-Profil repostete der offen homosexuell lebende Schauspieler eine Meldung über das Statement des Vatikans. Dazu schrieb er: "Kann ein netter, schwuler Gentleman nicht mal die achte Oscar-Nominierung für Glenn Close genießen, ohne so etwas lesen zu müssen?" Kollege Daniel Levy antwortete in den Kommentaren auf das Posting: "Ich war noch nie so neidisch auf eine Überschrift!" Billy reagierte prompt: "Lass uns heiraten, nur um den Papst sauer zu machen!"

Während der New Yorker den Beschluss der Kirche noch recht scherzhaft kommentierte, waren die Meldungen anderer Promis etwas drastischer. So nannte beispielsweise Elton John (73) die Entscheidung der Institution "Heuchelei", Blogger Riccardo Simonetti (28) schrieb via Instagram zudem: "Wie echt ist Nächstenliebe denn, wenn sie nicht jedem zu Teil wird?"

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Dan Levy, kanadischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elton John, Sänger

Anzeige

Was sagt ihr zu Billys Reaktion? Wirklich witzig! Finde ich irgendwie komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de