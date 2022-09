Ein Jahr nach Verlobung: August Wittgenstein hat geheiratet!

Erfreuliche Nachrichten von August Wittgenstein (41)! Seit 2019 gehen der deutsch-schwedische Schauspieler und seine Partnerin Mia Rohla bereits gemeinsam durchs Leben. Obwohl der "Ku'damm 63"-Star und seine Verlobte ihr Liebesleben fernab der Öffentlichkeit genießen, ließen sich die zwei Verliebten immer mal wieder gemeinsam auf dem roten Teppich ablichten. Nun haben die zwei den nächsten Schritt gewagt: August und Mia haben Ja gesagt!

Wie Bild nun berichtete, haben sich August und Mia am Wochenende im Rahmen eines romantischen Hochzeitswochenendes das Jawort gegeben. Nach einem ersten Hochzeitsempfang mit der Familie des Brautpaares schritt das frischgebackene Ehepaar am Samstag dann in einer katholischen Pfarrkirche gemeinsam vor den Traualtar. Im Anschluss der Zeremonie empfangen die beiden ihre Gäste auf einem idyllischen Anwesen, um ihre Liebe zu feiern.

Wie überglücklich die zwei miteinander sind, teilte August immer wieder stolz mit seinen Followern im Netz. Nachdem er ein Selfie der beiden mit einem Herz-Emoji betitelte, bezeichnete er seine frischangetraute Frau in einem anderen Post liebevoll als seinen Crush.

