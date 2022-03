Kann "The Power of the Dog" einen Goldjungen abräumen? Das Filmdrama mit Benedict Cumberbatch (45) und Kirsten Dunst (39) gehört in diesem Jahr zu den großen Favoriten auf einen Oscar. Gleich zwölf Nominierungen, unter anderem für den besten Film und gleich zweimal für die besten Nebendarsteller, konnte der Streifen ergattern. Doch ganz realistisch betrachtet – wie stehen die Chancen für "The Power of the Dog"?

Bei der Premiere des neuen Marvel-Films "Moon Knight" gab Schauspieler August Wittgenstein (41) im Promiflash-Interview eine Einschätzung: "Ich fand, der hat ein bisschen langsam angefangen. Die Kameraführung war nicht so mein Ding!" Die Geschichte habe ihn am Ende aber doch begeistert: "Und natürlich eine tolle schauspielerische Leistung von Cumberbatch. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass es der große Oscar-Favorit ist!"

Neben "The Power of the Dog" ist unter anderem auch "Dune" als bester Film nominiert. Ob der Science-Fiction-Film wohl bessere Chancen auf den Oscar hat? Oscar Isaac (42), der in der Produktion selbst eine Hauptrolle spielt, zeigte sich im Promiflash-Interview nicht allzu überzeugt von einem Gewinn des Films: "Vermutlich wird er es nicht. Aber wünscht mir Glück!"

Getty Images Kodi Smit-McPhee, Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"-Darsteller

Getty Images August Wittgenstein, Schauspieler

Getty Images Starschauspieler Oscar Isaac

