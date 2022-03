Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) bekommt für ihre Let's Dance-Teilnahme Unterstützung von ihrem Cousin August (41). Woche für Woche stellt die Unternehmerin ihr tänzerisches Talent in dem Tanzwettbewerb unter Beweis. Auch am Freitag wird die Prinzessin wieder zeigen, was in ihr steckt. Nicht nur ihre Fans drücken ihr für die Performance die Daumen – im Promiflash-Interview verriet ihr Cousin August Wittgenstein jetzt, dass auch er Lilly viel Glück wünscht.

Bei der Deutschland-Premiere der Serie "Moon Knight" im Berliner Bode-Museum traf Promiflash auf den Schauspieler und fragte ihn, ob er sich die "Let's Dance"-Folgen mit seiner Cousine angeschaut hat. "Ich habe leider die Folgen verpasst, in denen sie vorkam", gestand der 41-Jährige. Dass Lilly nach ihrem Exit wieder zu der Tanzshow zurückkehren durfte finde der "Ku'damm 56"-Darsteller aber super. "Man muss manchmal auch Glück haben. Jetzt muss sie wieder ran und noch mal performen – da drücke ich ihr die Daumen!", betonte August.

Vergangene Woche musste die 49-Jährige aufgrund einer Corona-Erkrankung jedoch ihre Teilnahme pausieren. Mittlerweile trainiert die Unternehmerin aber wieder und freut sich darauf, am Freitag gemeinsam mit Profi Andrzej Cibis (34) über das Tanzparkett zu fegen.

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn-Wittgenstein tanzt Cha-Cha-Cha mit Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Getty Images August Wittgenstein, Schauspieler

Instagram / lillywittgenstein Andrzej Cibis und Lilly zu Sayn-Wittgenstein bei "Let's Dance"-Probe

