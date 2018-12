Erst vor zwei Wochen gab es in Deutschland erstmals die achtteilige Fernsehserie "Das Boot" zu sehen, die nicht nur an den Romanen Lothar-Günther Buchheims, sondern auch an den gleichnamigen Filmklassiker von 1981 angelehnt ist. Und schon wird bekannt: Bei diesen ersten acht Folgen wird es nicht bleiben – Sky schickt die TV-Serie in eine zweite Staffel. Bereits im kommenden Jahr sollen weitere Produktionen der recht kostspieligen Serie starten.

In einem gemeinsamen öffentlichen Statement von Moritz Polter, Executive Producer International TV Series, und Oliver Vogel, Kreativchef bei Bavaria Fiction, teilten die Verantwortlichen mit: "Als Produzenten stehen wir in der Verantwortung, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen. 'Das Boot' verkörpert die Sinnlosigkeit von Krieg." Die Figuren der Serie sollen aber nicht nur das Grauen des Krieges für den Zuschauer greifbar machen. "Gerade in der heutigen Zeit dürfen wir die Vergangenheit nicht aus den Augen verlieren, damit wir den Frieden in Europa wieder wertschätzen und nicht als gegeben voraussetzen", heißt es weiter.

Nicht nur die Verantwortlichen sind überzeugt – auch die Kritiker sind begeistert von der Serie. Erst vor wenigen Tagen wurde "Das Boot" bei den GQ Awards in der Kategorie TV National ausgezeichnet. Eine Riesenehre für Hauptdarsteller August Wittgenstein (37). "Es ist der erste Preis, den die Serie bekommt. Es ist eine große Ehre für das Gesamtprojekt. Es ist eine tolle Serie geworden. Für mich ist das auch der erste Preis", erzählte der Schauspieler strahlend im Promiflash-Interview.

