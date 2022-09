Drama um ihre Söhne: Sabotiert Britney Spears sich selbst?

Hat Britney Spears (40) sich ins eigene Knie geschossen? Die Beziehung zwischen dem Popstar und ihren Söhnen Jayden James (15) und Sean Preston (16) steht bekanntlich aktuell nicht gerade gut da. Nachdem Britneys Ex-Mann Kevin Federline (44) und ihr jüngerer Sohn Jayden sich öffentlich negativ über sie äußerten, richtete sie einige Instagram-Posts an den Musiker und ihre Söhne. Doch damit soll Britney die Beziehung zu ihren Jungs nur noch verschlimmert haben!

Kevins Anwalt Mark Vincent Kaplan bezog nun gegenüber Media Outlet Stellung: "Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob es einen regelmäßigen Sorgerechtsaustausch gab oder nicht. Aber man muss bedenken, dass Kommentare über die Jungs, wie sie kürzlich veröffentlicht wurden, kaum ein Umfeld schaffen, das für ein Sorgerecht spricht." Das sei aber etwas, was die involvierten Parteien im Laufe der Zeit ausarbeiten müssten.

Damit referiert der Anwalt auf einige Instagram-Posts, in denen Britney sich an ihre Söhne gewandt hatte. Unter anderem riet sie ihrem Sohn Jayden, er solle erst einmal lernen, sich ein Buch zu nehmen und zu lesen, bevor er über ihren Intellekt nachdenke. Außerdem bezeichnete sie das Verhalten ihrer Söhne in einem Post aus dem vergangenen Monat als "hasserfüllt".

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Getty Images Britney Spears mit ihrem Sohn Sean Preston Federline, April 2013

