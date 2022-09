Verrückt: Dieser K-Pop-Star trainierte ganze zehn Jahre!

Sie arbeitete hart, um sich ihren großen Traum zu erfüllen! Park Ji-hyo (25) dürfte vielen K-Pop-Fans ein gängiger Begriff sein. Seit 2015 ist die Beauty nämlich Mitglied der koreanischen Musik-Gruppe Twice. Mit Hits wie "I Can't Stop Me" oder "What is Love?" wurde die neunköpfige Band weltweit berühmt. Sie setzt sich aus den Ladys Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu und Ji-hyo zusammen. Letztere musste jedoch lange warten, bis sie berühmt wurde – ganze zehn Jahre bereitete sie sich auf ihre Karriere vor!

In Südkorea werden junge Talente, die eine Karriere als Musikerin und Tänzerin anstreben, als sogenannte Trainees bezeichnet. Nachdem sie in einer Musik-Agentur mehrere harte Castings erfolgreich hinter sich gebracht und bestanden haben, bereiten sie sich schließlich auf eine mögliche Karriere als Musiker, Tänzer oder Schauspieler vor – so auch Ji-hyo.

2005 nahm die koreanische Agentur JYP Entertainment sie im zarten Alter von zehn Jahren unter Vertrag. Unzählige Gesangsstunden, schweißtreibende Choreografie-Stunden sowie Sporteinheiten standen für die "Cry For Me"-Interpretin fortan tagtäglich auf dem Programm. An den finalen Bewertungen der Fachjury scheiterte die damals Zehnjährige jedoch immer wieder. Böse Zungen behaupteten damals, sie sei zu dick und untalentiert gewesen. In dieser Zeit lebte Ji-hyo mit vielen anderen in einer Art WG – ihre Familie durfte sie nur selten sehen, trotzdem waren sie ihr in dieser Phase eine große Stütze.

2015 gab Ji-hyo schließlich ihr Debüt als Sängerin. Zuvor kämpften sie und 16 andere junge Mädchen um den Einzug in die Gruppe, die den Namen Twice tragen sollte – die dazugehörige Reality-TV-Show "Sixteen" wurde damals wöchentlich im koreanischen TV ausgestrahlt. Ji-hyos jahrelanger Kampfgeist wurde also schließlich gelohnt. Denn heute zählt ihre Band neben Gruppen wie BTS oder Blackpink zu den beliebtesten und gefeierten K-Pop-Künstlern. Ihre Musikvideos auf YouTube haben allesamt über 300 Millionen Aufrufe.

Anzeige

Getty Images Die Twice-Mitglieder Ji-hyo, Momo, Chae-young, Da-hyun, Na-yeon, Sana, Tzuyu und Jeong-yeon

Anzeige

Instagram / twicetagram Park Ji-hyo, K-Pop-Star

Anzeige

Instagram / twicetagram Die Twice-Mitglieder Tzuyu und Ji-hyo im Juni 2022

Instagram / twicetagram Park Ji-hyo im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de