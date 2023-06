Fans besorgt: K-Pop-Star Sana bricht auf Bühne zusammen

Sie wirkt erschöpft! Aktuell ist die K-Pop-Girlgroup Twice auf Welttour unterwegs. Mit ihren Hits wie "Set Me Free" oder "Go Hard" bringen Jihyo, Nayeon, Momo, Chaeyoung, Dahyun, Tzuyu, Jeongyeon, Mina und Sana ihre Unterstützer jedes Mal aufs Neue zum Ausrasten. Aktuell reisen die Mädels durch die USA und Kanada. Doch während der vergangenen Konzerte sorgten sich die Unterstützer von Twice ganz besonders um Sana. Denn die Japanerin brach auf der Bühne zusammen...

Wie Videos auf TikTok zeigen, zog es Sana auf einem Konzert in Chicago vor wenigen Tagen plötzlich den Boden unter den Füßen weg. Ihre Bandkolleginnen eilten ihr daraufhin schnell zu Hilfe. Glücklicherweise konnte die 26-Jährige schon kurze Zeit später wieder stehen. Ihre Fans sind dennoch in großer Sorge um die "I Can't Stop Me"-Interpretin. "Sie ist so dünn geworden und ihre Knie sind voller blauer Flecken. Ich hoffe, dass sie sich ausruhen kann", erklärte ein User.

In den vergangenen Wochen hatten die Twice-Fans sich immer öfter besorgt um Sanas Gesundheit gezeigt. Denn die Sängerin hat augenscheinlich stark abgenommen und wirkt zudem erschöpft. "Sie braucht dringend Ruhe", merkte ein User im Netz an. Die K-Pop-Bekanntheiten touren jedoch noch bis Ende Juli.

Instagram / m.by__sana Twice: Chaeyoung, Dahyun, Nayeon, Tzuyu, Mina (o.) Jeongyeon, Sana, Jihyo und Momo (u.)

Instagram / m-by__sana Sana, K-Pop-Star

Instagram / m.by__sana Sana im Mai 2023

