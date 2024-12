Die K-Pop-Girlgroup Twice verrät, wie Musik sie geprägt hat

Die K-Pop-Girlgroup Twice veröffentlichte vergangenen Freitag ihr vierzehntes Mini-Album "STRATEGY". Die Mitglieder der Gruppe wurden unterschiedlich beeinflusst. "Wir haben uns viele Lieder von älteren K-Pop-Girlgroups angehört. Das brachte mich dazu, auch davon zu träumen, ein Idol zu werden", verriet Im Nayeon vergangene Woche im Interview mit Marie Claire. Auch die westliche Popmusik prägte die Musikerinnen. Jihyo (27) fügte hinzu: "Während unserer Zeit als Trainees ließ uns unsere Company viele englische Lieder üben. Es war ganz natürlich, dass wir uns all diese Lieder anhörten, und das hat uns stimmlich sehr geholfen. Wir suchen ständig nach weiteren guten Songs in Amerika oder anderen Ländern." Sana (27) offenbarte, dass sie während ihrer Zeit als Trainee gerne Michael Jackson (✝50) und Ne-Yo (45) hörte.

Mit ihren Lieblingskünstlern würden die K-Pop-Idols auch gerne mal auf einem Festival auftreten. Für Hirai Momo ist Beyoncé (43) eine Inspiration. Jihyo ist Fan von Rihanna (36), Lady Gaga (38), Olivia Rodrigo (21) und Justin Bieber (30). Choi Tzuyu mag die Musik von Sabrina Carpenter (25). Ein Traum der Mitglieder von Twice wäre es, einmal Headliner eines Festivals zu sein.

Nayeon erklärte im Interview: "Wir wollten Once mit diesem Album eine neue Seite von Twice zeigen, indem wir viele verschiedene Dinge ausprobieren." Once ist der Name des Fandoms der K-Pop-Gruppe. Die Fans konnten sich mit dem Release des Albums über sechs neue Songs freuen. Den Titeltrack nahmen Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu gemeinsam mit der Rapperin Megan Thee Stallion (29) auf.

Instagram / twicetagram Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Chaeyoung, Dahyun und Tzuyu von Twice

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion, Nayeon, Jeongyeon, Jihyo, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu, Instagram, Dezember 2024

