Nayeon von Twice singt den Song "Beyond" aus "Vaiana 2"

Am vergangenen Freitag offenbarte Disney-Korea die Stimme für die koreanische Version des Songs "Beyond" aus "Vaiana 2". In einem Teaser-Video auf Instagram wurde vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass Nayeon von der K-Pop-Gruppe Twice der Disney-Prinzessin ihre Stimme leihen wird. Nayeons Version des Liedes wurde am 21. November auf Online-Streaming-Plattformen veröffentlicht. Zeitgleich wurden ein Musikvideo mit dem K-Pop-Idol sowie einigen Szenen aus dem Film veröffentlicht.

Nayeon singt zum ersten Mal in einem Disney-Film. Im amerikanischen Original wird der Song "Beyond" von der Sängerin Auli'i Cravalho gesungen. Sie leiht außerdem im Film der Hauptfigur Vaiana ihre Stimme. Die deutsche Version "Ich wag den Schritt" wurde von der Popsängerin Sophia aufgenommen. Das Lied wird im Abspann des Films zu hören sein. Die Fortsetzung von "Vaiana" wird ab dem 28. November ihren Weg auf die deutschen Leinwände finden.

Neben ihrer Zusammenarbeit mit Disney bereitet sich Nayeon auf das Comeback mit ihrer Gruppe Twice vor. Am 6. Dezember wird das 14. Mini-Album namens "STRATEGY" veröffentlicht. Nayeon und die Mitglieder Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo (27), Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu nahmen den Titelsong mit der Rapperin Megan Thee Stallion (29) auf. Nayeon brachte selbst bereits zwei Solo-Alben heraus. Dieses Jahr im Juni kam ihr zweites Mini-Album "NA" heraus.

Getty Images Auli'i Cravalho und Dwayne "The Rock Johnson" bei der Premiere von "Vaiana"

Instagram / twicetagram Twice im Juli 2024

