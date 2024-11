Mit diesem Star bringt Twice einen gemeinsamen Song raus

Die K-Pop-Gruppe Twice kündigte vor wenigen Wochen ihr Comeback an. Auf Instagram wurde bereits der Name des vierzehnten Mini-Albums der Girlgroup enthüllt. Ihr Album namens "STRATEGY" wird am 6. Dezember veröffentlicht. Eine kleine Hörprobe des gleichnamigen Titelsongs wurde ebenfalls vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlicht, bei dem eine bekannte Rapperin mitwirkte: Megan Thee Stallion (29) ist als Feature am Start. Weitere Details zu ihrer Zusammenarbeit sind bislang noch nicht bekannt. Gestern erschienen aber bereits die Konzeptfotos, auf denen die neun Mitglieder in stylisher Streetwear glänzten.

Es ist nicht die erste Kollaboration zwischen Twice und Megan. Vor wenigen Wochen wurde Megans "Mamushi"-Remix mit den K-Pop-Idols als Feature veröffentlicht. Die Kollaboration kam recht überraschend, schien ihren Fans aber sehr zu gefallen. Nun freuen sich die Unterstützer von Twice, genannt Once, auf einen weiteren gemeinsamen Song mit Megan. "Ich kann die Kollaboration gar nicht abwarten!" und "Jetzt schon ein Hit", lautete zwei Kommentare unter dem Instagram-Post. Megan kollaborierte bereits mit einem weiteren K-Pop-Star. Im September brachte sie mit Kim Namjoon (30) von BTS den Song "Neva Play" heraus.

Twice ist eine der bekanntesten K-Pop-Gruppen. Sie wurde 2015 im Rahmen der Castingshow "Sixteen" gegründet. Die neunköpfige Gruppe besteht aus Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana (27), Ji-hyo (27), Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu. Im vergangenen Jahr waren sie im Rahmen ihrer "Ready To Be"-Tour das erste Mal in Deutschland. Die Tickets für die zwei Termine in der Uber Arena in Berlin waren nach nur wenigen Minuten ausverkauft. Auf Instagram haben die Musikerinnen bereits 29 Millionen Follower. Einige ihrer Musikvideos auf YouTube, zum Beispiel "TT" oder "Fancy", haben zudem über 600 Millionen Klicks.

