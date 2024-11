Die K-Pop-Band Twice enthüllt die Trackliste für Mini-Album

Die beliebte K-Pop-Gruppe Twice hat die offizielle Titelliste ihres bevorstehenden Mini-Albums "Strategy" veröffentlicht. Das Album umfasst insgesamt sieben Songs und wird am 6. Dezember um 14 Uhr koreanischer Zeit veröffentlicht – in Deutschland also um 6 Uhr morgens. Besonders aufregend ist, dass der Titeltrack "Strategy" in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Rap-Sensation Megan Thee Stallion (29) entstanden ist, wie die Band kürzlich bekannt gab. Neben dem Titeltrack umfasst das Album die folgenden Lieder: "Kiss My Troubles Away", "Like It Like It", "Sweetest Obsession", "Keeper", "Magical" und noch einmal "Strategy".

"Strategy" ist das 14. Mini-Album der Gruppe und markiert laut Allkpop einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere. In den vergangenen Wochen hat die Gruppe in den sozialen Medien immer wieder kleine Hinweise und Teaser geteilt, um die Neugier zu wecken. Die Kollaboration mit Megan Thee Stallion ist besonders bemerkenswert, da sie zum ersten Mal mit einer K-Pop-Gruppe zusammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit verspricht, neue internationale Aufmerksamkeit auf das Album zu lenken.

Twice ist bekannt für ihre energiegeladenen Performances und eingängigen Melodien, die weltweit Millionen von Fans begeistern. Die Gruppe wurde 2015 von JYP Entertainment gegründet und hat sich schnell als eine der führenden K-Pop-Gruppen etabliert. Twice besteht aus Im Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana (27), Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu – und jedes der neun Mitglieder bringt seinen individuellen Charme in die Gruppe ein. Ihre Musik zeigt oft eine starke Dosis positiver Energie und Optimismus, was sowohl junge als auch ältere Zuhörer anspricht.

Instagram / m.by__sana Twice: Chaeyoung, Dahyun, Nayeon, Tzuyu, Mina (o.), Jeongyeon, Sana, Jihyo und Momo (u.)

Getty Images Die Twice-Mitglieder Jihyo, Momo, Chaeyoung, Dahyun, Nayeon, Sana, Tzuyu und Jeongyeon

