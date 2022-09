Prinz Charles ist nun König: Wann würde er gekrönt werden?

Ein trauriger Tag für das Vereinigte Königreich. Am heutigen Nachmittag ist Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben, wie das Königshaus mitteilte. Zuvor sickerte bereits durch, dass sich der Gesundheitszustand der britischen Monarchin rapide verschlechtert hat und ihre Familie machte sich bereits auf den Weg, ihr in ihrer Residenz auf Schloss Balmoral beizustehen. Mit ihrem Tod wird nun der nächste in der Thronfolge ihren Platz einnehmen müssen: Ihr Sohn Prinz Charles (73). Aber wann würde die Krönungszeremonie stattfinden?

Kate Williams, die eine Expertin für das britische Königshaus ist, erklärte gegenüber People, wann die Krone an Prinz Charles übergeben werden würde. "Die Krönungszeremonie dauert in der Regel ein Jahr, denn es gilt als unschicklich, direkt nach dem Tod eines Menschen diese abzuhalten", führte sie aus. Zunächst einmal werde sich die Familie Zeit zum Trauern nehmen.

Immer wieder wurde in der Vergangenheit gemutmaßt, ob Charles überhaupt diesen Platz einnehmen würde – schließlich hat er bereits ein höheres Alter erreicht. Der nächste in der Thronfolge wäre sein Sohn Prinz William (40). "Die Leute behaupten, dass Charles abdanken wird, weil William und Herzogin Kate beliebter sind. Das ist nicht der Fall. Er ist absolut davon überzeugt, dass er es gut machen kann", ist sich die Expertin jedoch sicher.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei den Commonwealth Spielen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de