Prinz William fährt: Hier kommen die Royals in Balmoral an!

Die Familie ist so gut wie vollzählig versammelt! Aus dem englischen Königshaus gab es am Donnerstag beunruhigende Nachrichten: Der Gesundheitszustand der Queen (96) soll sich verschlechtert haben. Aktuell wird die Monarchin ärztlich versorgt. Nach der Bekanntgabe der Neuigkeiten machte sich die Familie der Königin umgehend auf den Weg zu ihr. Diese Royals sind jetzt auf dem Anwesen der Queen in Balmoral eingetroffen!

BBC liegen Fotos vor, die zeigen, wie Prinz William (40) auf Schloss Balmoral angekommen ist. Der Royal sitzt selbst am Steuer des Range Rovers, um seine Großmutter zu besuchen. Doch der Herzog von Cambridge ist nicht alleine nach Schottland angereist: Im Auto wurden die Söhne der Queen Prinz Andrew (62) sowie Prinz Edward (58) und seine Ehefrau Sophie gesichtet.

Laut People soll sich auch der Vater von William bereits auf den Weg zur Queen gemacht haben. Prinz Charles (73) hält sich zurzeit ebenfalls in Schottland auf – seine Frau Camilla (75) soll ihren Mann begleiten. Neben dem 73-Jährigen wird auch sein jüngster Sohn Prinz Harry (37) an der Seite des britischen Königshauses erwartet, wie BBC berichtete.

Anzeige

Getty Images Prinz William beim Lighting Of The Principal Beacon im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de