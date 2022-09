So besorgniserregend ist das Statement über Queen Elizabeth!

Die Welt schaut mit großer Sorge nach Großbritannien! Vor wenigen Stunden wurden beunruhigende Spekulationen um die Queen (96) laut. Auf Fotos entdeckten britische Medien auffällige blaue Flecken auf den Händen der britischen Monarchin – das könnte ein Hinweis auf eine mögliche Krebserkrankung sein. Darauf folgten prompt die nächsten schlechten Neuigkeiten: Elizabeth steht momentan unter der ständigen Beobachtung ihrer Ärzte. Das offizielle Statement des Buckingham Palace bedeutet laut einem Experten nichts Gutes!

Gegenüber der Bild erklärte Royal-Experte Arndt Striegler das nun genauer: "Die Mitteilung des Palasts ist nur wenige Worte lang, aber was da steht, ist höchst beunruhigend.“ Elizabeths Ärzte sollen sehr beunruhigt sein und weichen deswegen nicht von der Seite der 96-Jährigen. "Sie bleibt unter der Beobachtung ihres Gesundheitsteams. Es gab jetzt keinen triftigen Grund, das mitzuteilen, was bedeutet, dass der Palast sehr in Sorge ist", führte der Fachmann weiter aus.

Die britische Königsfamilie soll zudem auf dem Weg nach Schottland zum Schloss Balmoral sein, wo sich die Queen derzeit aufhält – wohl ein weiteres Indiz dafür, dass es nicht gut um die britische Königin steht. "Parallel ist ja auch der Einschulungstag von Williams drei Kindern. Ohne höchste Not wäre William nicht aufgebrochen", erläuterte der Adelsexperte abschließend.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de