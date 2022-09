Diesen Titel vererbt König Charles nun seinem Sohn William

Der Tod seiner Großmutter wirkt sich auch auf die Titel von Prinz William (40) und seiner Frau Herzogin Kate (40) aus. Am Donnerstagabend teilte der Buckingham Palast mit, dass Queen Elizabeth II. (✝96) im Alter von 96 Jahren friedlich gestorben ist. Nun wird ihr Sohn Charles (73) den britischen Thron besteigen. In einer Rede wandte er sich jetzt erstmals als neues Königsoberhaupt an das britische Volk – und verlieh im gleichen Atemzug William und Kate einen neuen Titel.

"Als mein Erbe übernimmt William nun die schottischen Titel, die mir so viel bedeutet haben", erklärte Charles in seiner Rede. William sei sein Nachfolger als Herzog von Cornwall und übernehme die Verantwortung für das Herzogtum Cornwall, die er mehr als fünf Jahrzehnte lang getragen habe. "Heute bin ich stolz darauf, ihn zum Prinzen von Wales, zu ernennen, das Land, dessen Titel ich während eines großen Teils meines Lebens und meiner Pflichten tragen durfte."

In den nächsten Sätzen lobte Charles seinen Sohn für die Zukunft: "Ich weiß, dass unser neuer Prinz und unsere neue Prinzessin von Wales auch weiterhin unsere nationalen Debatten inspirieren und leiten werden. Sie werden dazu beitragen, die Randgruppen in den Mittelpunkt zu rücken, wo ihnen lebenswichtige Hilfe geleistet werden kann."

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei den Commonwealth Spielen

Anzeige

Getty Images König Charles III., September 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de