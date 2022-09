Nach dem Tod der Queen: König Charles III. hält erste Rede

König Charles III. (73) gedenkt seiner verstorbenen Mutter. Am Donnerstagabend erschütterten traurige Nachrichten die Welt: Queen Elizabeth II. (✝96) ist am Nachmittag auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Mit ihrem Tod wurde ihr Sohn Charles zum neuen König von England. Nach seiner Rückreise nach London wandte sich das neue Staatsoberhaupt nun das erste Mal an sein Volk: In einer emotionalen Rede zollt er seiner Mutter Tribut.

"Im Laufe ihres Lebens war ihre Majestät die Königin, meine geliebte Mutter, eine Inspiration und ein Vorbild für mich und meine gesamte Familie", sagte der 73-Jährige zu Beginn seiner Ansprache, die auf BBC ausgestrahlt wurde. "Wir schulden ihr die größte Dankbarkeit, die eine Familie ihrer Mutter schulden kann, für ihre Liebe, Zuneigung, Führung und ihr Beispiel", fuhr Charles fort. "Ich werde das Andenken meiner Mutter und ihr Leben in Ehren halten. Ich weiß, dass ihr Tod viele von Ihnen mit großer Traurigkeit erfüllt und ich teile dieses Gefühl des Verlusts über alle Maßen mit ihnen", teilte er mit.

Auch über ihre Zeit und ihren Dienst als Queen verlor Charles liebevolle Worte. "Neben der persönlichen Trauer, die meine ganze Familie empfindet, teilen wir mit so vielen von Ihnen im Vereinigten Königreich, in allen Ländern, in denen die Königin Staatsoberhaupt war, im Commonwealth und auf der ganzen Welt ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit für die mehr als 70 Jahre, in denen meine Mutter als Königin den Menschen so vieler Nationen gedient hat", hielt er fest.

Getty Images König Charles III., September 2022

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth in Schottland

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

