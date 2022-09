Herzogin Kate erstmals nach Tod der Queen (†96) gesichtet

Endlich wagt sich auch Herzogin Kate (40) in die Öffentlichkeit. Die Frau von Prinz William (40) befindet sich vermutlich wie der Rest der royalen Familie in großer Trauer: Am Donnerstagnachmittag ist Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen. Nachdem ein großer Teil der Familie noch an dem Tag zu dem schottischen Schloss gefahren ist, blieb Kate in Windsor bei den Kindern. Jetzt wurde die Herzogin erstmals wieder gesichtet.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die 40-Jährige in einem Auto sitzen: Sie trägt Schwarz und versteckt ihr Gesicht hinter einer großen schwarzen Sonnenbrille, als sie gerade ihre drei Kinder Prinz George (9), Prinz Louis (4) und Prinzessin Charlotte (7) von der Schule abholt. Ihr Ehemann soll derzeit wieder auf dem Rückweg zu ihr sein, nachdem er nach Balmoral geflogen ist.

Aber nicht nur William ist derzeit wieder auf den Weg nach Windsor – auch sein Bruder Prinz Harry (37) wurde schon gesichtet, wie er in Aberdeen ein Flugzeug bestieg, um wieder zurück nach England zu fliegen. Dort wartet auch seine Frau Herzogin Meghan (41) auf ihn.

Getty Images Herzogin Kate im Juli 2022 in London

Getty Images Die Cambridges im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022 in Aberdeen, Schottland

