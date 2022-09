Nach dem Tod der Queen: Hier verlässt Prinz Harry Schottland

Prinz Harry (37) lässt Schottland schon wieder hinter sich. Am Donnerstag wurde die tragische Nachricht publik, dass seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral verstorben ist. Ihr Enkel hatte sich zuvor bereits auf den Weg gemacht, um sich von der Monarchin zu verabschieden – doch er kam zu spät und konnte ihr nicht mehr beistehen. Ein Tag nach ihrem Tod reiste Harry nun wieder nach England zurück.

Am Freitagmorgen machte sich der 37-Jährige auf den Weg nach Windsor. Am Flughafen von Aberdeen stieg er in ein Flugzeug – und wirkte ziemlich geknickt. Harry trug dabei einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd sowie einen schwarzen Rucksack. Eine Mitarbeiterin des Flughafens schien seine bedrückte Stimmung zu bemerken. Auf einigen Bildern ist zu sehen, wie Harry ihr den Arm um die Schulter legt.

Tatsächlich reiste Harry ganz alleine zurück nach England. Laut Informationen von The Sun soll der Mann von Herzogin Meghan (41) auch das erste Mitglied der Royal-Family sein, dass Schloss Balmoral schon wieder verlässt. Was der Grund für seine frühe Abreise ist, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry, September 2022 in Aberdeen in Schottland

Getty Images Prinz Harry beim Flughafen Aberdeen, Schottland

