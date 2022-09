Konnten sich nur Charles & Anne von der Queen verabschieden?

Wer war am Sterbebett von Queen Elizabeth II. (✝96)? Am Donnerstagabend gab der Buckingham-Palast eine Meldung heraus, bei der der Welt der Atem stockte: Die Queen ist tot. Im Laufe des Tages wurde bereits angedeutet, dass ihr Gesundheitszustand kritisch war, weswegen Teile der Familie unverzüglich zum Schloss Balmoral in Schottland eilten. Doch wer hat es noch rechtzeitig geschafft, vor dem Tod der Queen bei ihr einzutreffen?

Wie Daily Mail berichtet, seien nur ihre ältesten Kinder König Charles III. (73) und Prinzessin Anne (72) an ihrem Sterbebett gewesen. Sie hielten sich bereits in Schottland auf und konnten, nachdem sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, direkt zu ihrer Mutter eilen. Ihre Söhne Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) erreichten das Anwesen nicht rechtzeitig. Auch Prinz William (40) soll nicht vor Ort gewesen sein, als die 96-Jährige ihren letzten Atemzug nahm.

Prinz Harry (37) wollte eigentlich am Donnerstagabend gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) eine Wohltätigkeitsveranstaltung in London besuchen. Auch er versuchte, so schnell wie möglich nach Schottland zu reisen. Er traf BBC zufolge jedoch erst nach 20 Uhr bei der Queen ein – anderthalb Stunden nachdem ihr Tod bekannt gegeben wurde.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im April 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de