Kylie Jenner verrät neue Details zum Namen ihres Babys!

Wann verrät Kylie Jenner (25) endlich den Namen ihres Babys? Im Februar wurde die The Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter: Gemeinsam mit ihrem Partner Travis Scott (31) begrüßte sie einen Jungen auf der Welt. Zunächst verkündete sie, dass er Wolf Webster heiße, doch wenig später wollte sie ihn wieder umbenennen. Seitdem häufen sich die Spekulationen, wie der Kleine heißt – nun verriet Kylie neue Details rund um den Babynamen!

Die Influencerin war gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner (66) zu Gast in der "Late Late Show" von James Corden (44) – und der Moderator fragte sie unumwunden, wie es denn nun um den Namen ihres Sohnes steht. "Wir haben den Namen noch nicht offiziell und rechtlich geändert. Sein Name ist immer noch Wolf, im Ausweis steht noch Wolf – aber das wird nicht sein Name sein", plauderte Kylie daraufhin aus. "Travis mag es, ihn manchmal zu verändern. Den einen Tag sagt er 'Oh, der Name ist wirklich cool' und nennt ihn wieder um. Daher werden wir den Namen noch nicht offiziell ändern", erzählte die 25-Jährige weiter.

Damit gab sich der Gastgeber der Show allerdings nicht zufrieden. Ob sie sich denn schon entschieden hätten, wollte er wissen. "Wir haben uns auf einen Namen fokussiert", verriet Kylie schließlich und betonte, dass sie noch nicht bereit seien, diesen zu teilen. Aber sie gab noch etwas anderes preis: Ihr Sohn heißt definitiv nicht mehr wie ein Tier!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scott im August 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im April 2022

