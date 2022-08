Nicht Kris' Wunschname? So sollte Kylie Jenner mal heißen

Kylie Jenner (25) wäre beinahe keine Kylie geworden! Die jüngste Schwester des berühmten Kardashian-Clans ist gemeinsam mit ihren Geschwistern Kim Kardashian (41), Kendall Jenner (26), Khloé Kardashian (38) und Co. aus der heutigen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Jetzt verriet die TV-Bekanntheit ein kleines Detail aus ihrem Privatleben: Kylies Eltern Kris Jenner (66) und Caitlyn Jenner (72) wollten ihrer jüngsten Tochter eigentlich einen ganz anderen Namen verpassen!

Auf ihrem TikTok-Account postete Kylie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Stormi (4) ein Video: "Mein Name ist Kylie, aber er wäre fast...", teaserte sie in dem kurzen Clip an. Danach folgten einige Bilder der Zweifach-Mama und der eigentliche Wunschname ihrer Eltern kam zum Vorschein: "...Kennedy." Zudem fügte die 25-Jährige ein gefälschtes Bild ihres Kylie Lip Kits hinzu, das so bearbeitet wurde, dass es "Kennedy Lip Kit" hieß.

Kylies Fans sind sich uneinig: Ist der einstige Wunschname ein Top oder Flop? "Ich liebe die Namen, aber er klingt Kendall viel zu ähnlich", schrieb ein Follower skeptisch. "Kennedy hätte perfekt zu dir gepasst" oder "Kennedy wäre so toll gewesen", schrieben wiederum andere User in den Kommentaren.

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

Getty Images Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

