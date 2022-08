"Ununterbrochen geweint": Kylie Jenner über zweite Geburt

So schlecht ging es Kylie Jenner (25) nach der Geburt ihres zweiten Kindes wirklich! Nachdem der Realitystar und sein Partner Travis Scott (31) ihre gemeinsame Tochter Stormi (4) im Februar 2018 auf der Welt begrüßen durften, machte rund vier Jahre später ein kleiner Junge das Familienglück komplett. Doch obwohl die Influencerin zufriedener nicht sein könnte, schockte sie ihre Fans mit traurigen Nachrichten: Kylie hatte nach der Geburt ihres Sohnes offenbar mit postpartalen Depressionen zu kämpfen!

In dem neuen Trailer für The Kardashians deutete Kylie bereits an, wie sehr sie nach der Geburt mit sich zu kämpfen hatte: "Ich habe gerade dieses Baby bekommen, aber ich habe drei Wochen lang ununterbrochen geweint", offenbarte die Zweifach-Mama in einem Gespräch mit ihrer Schwester Kendall (26). Außerdem erklärte Kylie, dass sie wusste, dass sie "glücklich sein sollte" – es aber trotzdem nicht war.

"Für andere Mütter, die das gerade durchmachen... für mich war es auch nicht einfach. Ich muss mir einfach immer wieder vor Augen halten, dass ich einen ganzen Menschen geschaffen habe, einen wunderschönen, gesunden Jungen. Wir müssen aufhören, uns selbst unter Druck zu setzen", schrieb die 25-Jährige zu dieser Zeit im Netz. Im vergangenen Mai meldete sich Kylie daraufhin auf TikTok und verriet, dass sich ihre Hormone "langsam wieder einpendeln".

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

Getty Images Kylie Jenner im Februar 2020 in Beverly Hills

