Paar-Debüt: Cedric Beidinger und Hanna Annika megaverknallt

Die beiden haben sich wohl gesucht und gefunden! Vor wenigen Wochen machten Hanna Annika (24) und Cedric Beidinger öffentlich, dass sie seit einem halben Jahr zusammen sind – und sich jetzt umso mehr freuen, ihre Liebe nicht mehr verstecken zu müssen. “Wir sind ja auch frisch verliebt und dann möchte man ja auch den anderen mal in den Arm nehmen oder einen Kuss geben", erklärte die Ex-Temptation Island-Kandidatin im Promiflash-Interview beim ersten Pärchenauftritt der beiden bei dem Blogger-Event Mates Date im Rahmen der Berliner Fashion Week. Bei den TV-Bekanntheiten läuft es also gerade richtig gut...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de