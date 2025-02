Süße News: Cedric Beidinger und Eliza erwarten ein Baby

Seit vergangenem Juli sind Cedric Beidinger (31) und seine Freundin Eliza Klenner ein Herz und eine Seele. Wie sie nun auf Instagram verkünden, bleiben sie jedoch nicht zu zweit. Denn der Realitystar und seine Liebste erwarten Nachwuchs! "Ihr Lieben, wir haben positive Nachrichten bekommen", schreibt Cedric zu einem Video, auf dem das Paar ein Ultraschallbild und Babyschuhe in die Kamera hält. Ihre erste künstliche Befruchtung sei erfolgreich gewesen, gibt der Fitness-Enthusiast an. Eliza befindet sich zwar noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft, doch trotzdem wollten beide ihr kleines Geheimnis nicht mehr für sich behalten.

Um ihren Kinderwunsch zu realisieren, wählten Cedric und Eliza den Weg der künstlichen Befruchtung. Im Promiflash-Interview gewährt der ehemalige Big Brother-Kandidat nun weitere Details. "Beim ersten Versuch haben wir falsch gespritzt und mussten den Versuch somit abbrechen", erklärt der Realitystar. Obwohl den beiden zahlreiche Steine in den Weg gelegt wurden, wie zum Beispiel ein Wasserschaden im gesamten Haus, gaben sie nicht auf. Bereits beim zweiten richtigen Anlauf stimmte alles: "In Prag verlief alles umso besser. Die Klinik und die Ärzte vor Ort waren sehr freundlich und wir haben uns sehr wohlgefühlt. Die Entnahme der Follikel und die Einsetzung verliefen ohne Probleme."

Eliza und Cedric stehen noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaftsreise. Somit weiß das Paar auch höchstwahrscheinlich noch nicht, ob es sich über ein Mädchen oder einen Jungen freuen darf. Der werdende Papa Cedric hat jedoch bereits seine ganz persönliche Präferenz. Das verriet er gegenüber Promiflash bei den Reality Awards im vergangenen Jahr. "Ich würde mich, glaube ich, ein Prozent mehr über ein Mädchen freuen, weil ein Mädchen ein bisschen süßer ist", schwärmte der ehemalige Polizist.

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

Anzeige Anzeige