So war Cedric Beidinger und Elizas Weg zur Schwangerschaft

Cedric Beidinger (31) und seine Freundin Eliza Klenner sind derzeit in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Doch wie der Realitystar im Promiflash-Interview verriet, war der Weg zum gemeinsamen Glück ein steiniger: Eliza kann nach einer OP nämlich auf natürlichem Wege keine Kinder mehr bekommen. "Der Weg war nicht leicht, weil wir beim ersten Versuch falsch gespritzt haben und somit den Versuch abbrechen mussten", erklärte Cedric im Interview, fügte jedoch freudig hinzu: "Der zweite Versuch verlief dafür umso besser. [...] Die Klinik und die Ärzte vor Ort waren sehr freundlich und wir haben uns sehr wohlgefühlt. Die Entnahme der Follikel und die Einsetzung verliefen ohne Probleme."

Trotz des erfolgreichen Versuches waren die Umstände drumherum alles andere als ideal, wie der Forsthaus Rampensau-Star weiter verriet: "So kurz nach Weihnachten war das alles andere als entspannend. Zeitgleich hatten wir einen Wasserschaden in unserem Haus und somit ist sehr viel drumherum passiert." Doch all der Stress habe sich in dem Moment gelohnt, als sie von dem kleinen Wunder in Elizas Bauch erfuhren. Tatsächlich war es eine Art Zufallsbefund: "Wir haben es im Krankenhaus durch einen spontanen Test erfahren. Als wir dann die nächsten Tage den hCG-Wert haben messen lassen, ist dieser auch gestiegen und die Schwangerschaft wurde dadurch bestätigt."

Mittlerweile befindet sich Eliza schon in der fünften Schwangerschaftswoche. Gegenüber Promiflash hat die Blondine verraten, wie es ihr derzeit geht: "Mir geht es so weit ganz gut, bis auf meine Überstimulation und Müdigkeit merke ich noch nichts von der Schwangerschaft. [...] Ich hoffe, die Überstimulation lässt in den nächsten Wochen nach und bleibt nicht die ganze Schwangerschaft über." Während Cedric sein erstes Kind erwartet, ist es für die Influencerin bereits Baby Nummer drei.

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner im Februar 2025

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

