Cedric Beidinger und Hanna Annika knutschen auf Festival!

Ist das der Beweis? Bereits seit einigen Monaten vermuten die Fans, dass zwischen Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) mehr als nur Freundschaft läuft. Nachdem die beiden zusammen auf einem Event gewesen sind, wurden sie zwei Monate später händchenhaltend erwischt. Offiziell haben die beiden Reality-TV-Stars sich allerdings noch nicht dazu geäußert. Jetzt wurden sie aber erwischt – und zwar leidenschaftlich knutschend!

Hanna und Cedric scheinen gemeinsam auf dem AirbeatOne-Festival gewesen zu sein. Zumindest ist im Livestream der Veranstaltung zu sehen, wie sich die beiden einen Kuss auf die Lippen drücken und sich danach liebevoll und glücklich angrinsen. Der #CoupleChallenge-Kandidat und die Ex on the Beach-Bekanntheit scheinen – zumindest auf diesen Bildern – mehr als nur Freunde zu sein.

Im März, als die beiden zusammen auf einem Event erschienen sind, erklärte Cedric zwar noch: "Wir haben uns hier verabredet vor Ort – als Freunde!" Inzwischen scheint sich das Blatt allerdings gewendet zu haben. Ob von Hanna und Cedric wohl bald noch mehr kommen wird?

Promiflash Hanna Annika und Cedric Beidinger im Mai 2022

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, Influencerin

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Influencer

