Nachwuchs mit Cedric: So geht es schwangerer Eliza Klenner

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner haben vor Kurzem verkündet, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Promiflash-Interview verrät die Influencerin, wie sie sich momentan so fühlt: "Mir geht es so weit ganz gut, bis auf meine Überstimulation und Müdigkeit merke ich noch nichts von der Schwangerschaft. [...] Ich hoffe, die Überstimulation lässt in den nächsten Wochen nach und bleibt nicht die ganze Schwangerschaft über." Für Eliza ist diese Schwangerschaft nicht die erste – die Blondine ist bereits Mama von zwei Kindern.

Aktuell befindet sich Eliza in der fünften Schwangerschaftswoche. Promiflash möchte von den werdenden Eltern wissen, ob die Vorbereitungen bereits im vollen Gange sind und ob es schon einen Namen für das Baby gibt. "Einige Namen haben wir uns schon aufgeschrieben und sind uns da auch relativ einig. Ansonsten werden schon einige Baby-Bodys geshoppt und nach einem Kinderwagen geschaut", plaudert das Paar aus.

Cedric und Eliza machten ihre Beziehung im Juli des vergangenen Jahres offiziell. Dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verkündeten sie mit niedlichen Video auf Instagram. Darauf gibt Eliza Cedric einen Kuss auf die Wange, während sie Baby-Schühchen und ein Ultraschallfoto in die Kamera hält. Auf dem Rücken des Realitystars steht "Baby 2025". "Ihr Lieben, wir haben positive Nachrichten bekommen", schrieben sie dazu.

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Eliza Klenner im Februar 2025

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner im Februar 2025

