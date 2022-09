Schöne Geste von Charles an Camilla bei Ankunft in London

König Charles (73) zeigt sich von seiner emotionalen Seite. In den letzten Stunden von Queen Elizabeth II. (✝96) soll ihr ältester Sohn an ihrer Seite gewesen sein – Donnerstagnachmittag verstarb die Monarchin auf ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral. In Begleitung seiner Frau reiste der Royal einen Tag später zurück nach England. Bei der Ankunft in London tauschte Charles mit Camilla (75) eine zärtliche Geste aus.

Das Hello-Magazin berichtet, dass das künftige Königspaar nach seiner Ankunft in Großbritannien umgehend vor dem Buckingham-Palast eingetroffen ist. Charles und Camilla wurden von einer großen Menschenmenge begrüßt, die sich vor der königlichen Residenz versammelt hatte und ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachte. Während seines ersten öffentlichen Auftritts blieb ein niedlicher Moment nicht unbemerkt: Auf den Fotos ist zu sehen, wie Charles seiner Liebsten die Hand auf den Rücken legt, als die beiden die vielen Blumensträuße bestaunten, die zu Ehren seiner verstorbenen Mutter niedergelegt wurden.

Für König Charles stehen jetzt eine Menge wichtiger Veranstaltungen an – der wohl wichtigste Termin findet am Samstag statt. Laut BBC soll die offizielle Verkündigung am Samstag um 10 Uhr britischer Zeit im St. James Palace stattfinden. Die Bekanntmachung ist ein historischer Moment, da sie zum ersten Mal live im Fernsehen übertragen wird.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla vor dem Buckingham Palace

Getty Images König Charles III., September 2022

