Skurril? Gartenhaus der Queen (†96) wird an Fans vermietet

Die Royal-Fans in aller Welt trauern um Queen Elizabeth II. (✝96). Nachdem der Palast bereits am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben hatte, dass es schlecht um die Monarchin steht, folgte wenige Stunden später die traurige Nachricht: Das Oberhaupt der britischen Krone ist im Kreise seiner Liebsten auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Nach dem Tod der Queen wird nun ihr Gartenhaus vermietet!

Das Häuschen, das Teil ihres Anwesens in Sandringham ist, steht auf dem Online-Portal Airbnb zur Verfügung. Die Residenz wurde einst vom ehemaligen Chefgärtner der Queen bewohnt, doch nun können auch Fans der Royal-Family dort übernachten. Das Gartenhaus verfügt über vier Schlafzimmer und vier Bäder. Der Aufenthalt kostet umgerechnet knapp unter 400 Euro pro Nacht. Allerdings ist die Unterkunft bis August 2024 komplett ausgebucht.

Tatsächlich ging das Angebot bereits am Mittwoch online – also einen Tag vor dem Tod der 96-Jährigen. Das stößt einigen Supportern der Königsfamilie dennoch ziemlich auf. "Ich finde das ziemlich seltsam!" und "Das ist zu viel! Es ist noch nicht mal ein Tag vergangen", schrieben nur zwei von vielen Usern auf der Social-Media-Plattform Twitter.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2010 auf Schloss Windsor

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2022

