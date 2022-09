Autsch! Ex-BTN-Star Leroy Leone hat sich den Penis gebrochen

Das klingt schmerzhaft! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star Leroy Leone (33) teilt mit seinen Followern täglich Updates aus seinem Alltag. So erzählte er seiner Community erst im August, dass er sich von seinem Partner André getrennt hat. Nach dem Liebes-Aus scheint der Influencer sich nun ein bisschen austoben zu wollen – er berichtete seinen Fans nämlich nun von einem Sex-Date. Das ging aber gehörig nach hinten los: Leroy brach sich dabei den Penis!

In seiner Instagram-Story berichtete der Beau von einem spontanen Rendezvous, was er über die Datingplattform Bumble mit einer Dame vereinbart hatte. Im Bett ging es dann aber wohl ganz schön wild zu: "Die Dame denkt sich: 'Wow geil, Rodeowettbewerb, ich muss gewinnen [...] und ich muss solange drauf sitzen bleiben, bis der Ast abbricht.'" Erst hörte Leroy ein Knacken, daraufhin überkamen ihn schlimme Schmerzen – sein Penis war gebrochen. Darauf musste er ins Krankenhaus. "Lang lebe der Penisbruch. Ich wusste nicht mal, dass es so was überhaupt gibt. Aber ich kann euch sagen, ich empfehle es keinem. Männer, achtet auf eure Äste", appellierte er daraufhin an seine Fans.

Das war aber nicht das erste Mal, dass Leroy sich an seinem besten Stück verletzt hatte. Erst im vergangenen Jahr hatte er sich am Penis verbrannt. Damals war er im gleichen Krankenhaus gewesen. "Das Erste, was die Krankenschwester zu dem Opfer sagt: 'Na, wieder der Penis'", witzelte Leroy.

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone (r.) und sein Ex-Partner

Anzeige

Sonstige Leroy Leone, Schauspieler

Anzeige

Sonstige Leroy Leone, Schauspieler und Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de