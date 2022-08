Gefühle fehlten: Ex-BTN-Star Leroy Leone ist wieder Single

Leroy Leone (33) ist wieder zu haben! Erst im Frühjahr hatte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller eigentlich bekannt gemacht, dass er verliebt ist. Mit seinem neuen Freund André war der Schauspieler total glücklich gewesen und schwärmte noch von seinem Schatz. Doch die rosarote Brille hielt nicht lange an – denn wie Leroy jetzt gegenüber Promiflash verriet, ist er bereits wieder Single!

"Manchmal kommt ein Punkt, wo einer von beiden alleine kämpft, um die Wunschvorstellung einer Beziehung aufrechtzuhalten", schilderte der 33-Jährige im Interview mit Promiflash. Er habe schlussendlich verstehen müssen, dass seine Gefühle größer gewesen seien, als die seines Freundes: "Schlussendlich habe ich bis zur letzten Sekunde gehofft, dass sich bestimmte Dinge ändern werden, die nur er beeinflussen konnte."

Doch ist Leroy nach der Trennung wieder bereit für einen neuen Mann? "Ich halte meine Hände nach wie vor offen für positive Energie und vor allem Liebe. Und am Ende des Tages weiß ich durch solche Erfahrungen, was ich nicht möchte und ebenso, was ich brauche. Eine ehrliche und gesunde Liebe!", versicherte er. Er ergänzte weiter, für alle Wege wie Dating-Apps oder Kuppelshows offen zu sein.

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone (r.) und sein Ex-Partner

Sonstige Leroy Leone, Schauspieler

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone, TV-Darsteller

