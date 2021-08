Wurde nun etwa ein Kandidat von "How Fake Is Your Love?" aufgedeckt? Schon bald startet die etwas andere Gameshow auf ProSieben. Mehrere Pärchen beziehen eine Villa auf Mallorca und kämpfen dort um den Sieg. Das Interessante daran: Nicht alle Turteltauben sind wirklich zusammen. Es gilt, die Falschen zu entlarven. Bisher gab der Sender die Teilnehmer noch nicht bekannt. Jedoch munkeln viele Fans bereits: Der Ex-BTN-Star Leroy Leone (32) soll dabei sein!

Die Gesichter der Spieler sind auf den offiziellen Bildern des Formats nicht zu erkennen – dafür aber andere auffällige Körperteile. Einige aufmerksame Promiflash-Leser finden: Die tätowierten Hände des einen Kandidaten können nur Leroy gehören! Auf den Netz-Beiträgen des Schauspielers kann man des öfteren seine Körperkunst aus Tinte bestaunen. Und tatsächlich sehen auch die Tattoos des bisher unbekannten Teilnehmers aus wie die von Leroy.

Da noch nichts offiziell bestätigt wurde, müssen die Fans wohl weiter spekulieren. Was jedoch schon feststeht, sind die Moderatoren des Formates. Diese Aufgabe übernimmt das Ehepaar Wayne (44) und Annemarie Carpendale (43). "Es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten", erzählte Letztere in einem Interview voller Vorfreude auf die Ausstrahlung.

Anzeige

ProSieben / Marc Rehbeck "How Fake Is Your Love?"-Pärchen

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone im September 2020

Anzeige

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale im Jahr 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de