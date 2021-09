Endlich ist bekannt, wer die Pärchen bei "How Fake Is Your Love?" sind! Am 7. September startet ein neues Format bei ProSieben und wird von Annemarie Carpendale (43) moderiert. Besonderes Extra: Ihr Ehemann Wayne (44) übernimmt die Rolle des Kommentators. Kurzinhalt der Show: Die Paare in der TV-Villa und die Zuschauer müssen erraten, welches der Couples seine Liebe nur vortäuscht. Und wer zieht in die neue Liebesvilla ein?

Eine Teilnahme dürfte keine allzu große Überraschung sein: Fans des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers Leroy Leone (32) hatten schon spekuliert – nun ist es bestätigt: Leroy und sein Wahrscheinlich-Partner Shawn sind dabei. Ebenfalls mit von der Partie sind Fedora und Radwan – die beiden sind angeblich bereits seit acht Jahren zusammen. Ebenfalls seit 2013 stehen Robin und Waldemar einander im Leben bei – zumindest laut ihrer Show-Ansage. Für Unternehmerin Kim ist Vermutlich-Freundin Caro die erste Frau an ihrer Seite.

Denise und André lernten sich angeblich im Schwimmbad kennen und lieben – Mina und Fernando wiederum über Facebook. Die Tattooliebhaberinnen Maria und Fiona verbindet bald auch ihr gemeinsamer Wohnort Berlin miteinander. Und schließlich versucht ein scheinbar ziemlich ungleiches Paar die Beobachter von der Echtheit seiner Liebe zu überzeugen: Lisa und Daniel haben einen Altersunterschied von ganzen 20 Jahren, aber laut eigener Aussage trotzdem sehr viele Gemeinsamkeiten.

"How Fake Is Your Love?", ab 7. September dienstags um 20:15 Uhr bei ProSieben.

ProSieben / Julian Essink Caro und Kim, "How Fake Is Your Love?"-Paar

ProSieben / Julian Essink Maria und Fiona, "How Fake Is Your Love?"-Paar

ProSieben / Julian Essink Daniel und Lisa, "How Fake Is Your Love?"-Kandidaten

